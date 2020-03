Novosti Online | 12. mart 2020. 18:12 | Komentara: 0

U Republici Srbiji je do 18 časova 12. marta 2020. godine registrovano ukupno 24 potvrđena slučaja KOVID 19.Do 18 časova u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 185 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 12.03.2020. godine testirani su uzorci 25 osoba od kojih je 5 pozitivnih i 20 negativnih na novi korona virusPodsećamo da je do sada u svetu više od 126.000 ljudi zaraženo koronavirusom. Od tog broja je 4.624 osoba preminulu.Najviše zaraženih i dalje je u Kini, a izvan te zemlje virus je registrovan u 122 zemlje, međutim kako je danas izjavio portparol Nacionalne zdravstvene komisije Mi Feng u Kini je prošao vrhunac epidemije korona virusa.U Evropi najveće žarište je i dalje u Italiji, gde je registrovano 12.462 slučaja i 827 žrtava. Svetska zdravstvena organizacija sinoć je proglasila pandemiju korona virusa, što je druga pandemija u ovom veku, posle svinjskog gripa H1N1 2009. godine, kojim je tada zaražena četvrtina od ukupne svetske populacije.Uskoro opširnije…