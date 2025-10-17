KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

Foto: P. Mitić

Njegova smrt je ujedinila ceo region, ali i ovdašnje ljude na kome god meridijanu se nalazili. Još nije moguće uključiti televizor, otvoriti novine ili portal, ulogovati se na neku društvenu mrežu, a da se odmah ne nude oproštaji od Halida, njegovi stari intervjui ili anegdote iz njegovog života.

Svi su saglasni - ljudina! Sahranjen je u Sarajevu. Šeher se dostojno oprostio od Halida. Tuga nije mogla da se sakrije. Možda baš zato što Sarajlije žele da veruju da su kao Halid. Još veću tugu im izaziva što su svesni da nikad neće moći biti Halid.

Bešlić je uprkos izazovima ostao zapamćen kao čovek koji nikada nikakvu tešku reč namenjenu komšijama nije izgovorio. Nije ni umeo. Bog ga je dao sa verom da je on pevač, a ne političar. Koliko je bio operisan od dnevne politike i često besmislenih identitetskih pitanja svedoči i njegova izjava o pevanju slovenačkoj košarkaškoj reprezentaciji. Kazao je - Dončić i braća Dragić su "naši". Iz aviona se videlo njegovo iskonsko ubeđenje da su ljudi ovih prostora jedno. I da osim verske pripadnosti, između Srba, Bošnjaka i Hrvata nema razlike.

U to je verovao Halid. Pevao je Luki Modriću i stotinama moćnih i uspešnih. Družio se sa njima, ali je, koliko god je mogao, pomagao i običnom svetu. Zračio je iracionalnom dobrotom, pa je svom radniku, koji ga je potkradao, povećao platu, sa opravdanjem da je čovek očigledno u problemu. Često je znao sirotinji da razdeli sav novac koji zaradi za veče.

Nije zaboravljao ljude. Dugogodišnjeg sarajevskog protu Vanju Jovanovića posetio je u Beogradu, prilikom oporavka od teškog moždanog udara. Primera je sijaset. Zato je i oproštaj od ovog dobrog čoveka ovako dugačak i emotivan. Zato je jedan Halid i zato niko nikad neće moći biti Halid umesto Halida!

Bešliću, neka Ti je večna slava!