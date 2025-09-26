Kolumne

Kata

Veliša KADIĆ

26. 09. 2025. u 11:15

PROBUDIO se iz dubokog pritvorskog sna bivši prvi specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić zvani Kata i iz učmalog pritvorskog sobička u Spužu prilično mamuran došao do "otkrića" da su za rat "kavčana" i "škaljaraca" krivi niko drugi nego predsednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši ministar policije Nebojša Stefanović!

Ката

Novosti

A ne, recimo, on, koji se pominje u skaj-prepiskama vođa koji su do lakata okrvavili ruke širom Crne Gore, regiona, pa i dalje. Apostol istine bi voleo da vidi više sa spuške ravnice nego onaj sa Avale, ali mu ne može biti. U "briljiranju" pred sudskim većem kaže da ima saznanja da je u bezbednosnim strukturama Srbije odlučeno da bude ubijen, da ima čoveka koji mu je to potvrdio ali da neće da kaže o kome se radi.

I tako iz meseca u mesec Kata umesto da vreme pod sijalicom troši u pokajanju za sve što je učinio napaćenom narodu, on iz spuške ćelije drži lekcije pokušavajući da pred sudom i javnošću glumi žrtvu. To je isti onaj "tajnovidac" iz Bajramovice koji se pre nekoliko godina "proslavio" izmišljenim državnim udarom pokušavajući da preko Sinđe ubice i "onesvešćenog" Paje uništi živote ljudima koji su robijali godinama bez ijednog dokaza, kod kojih ni noktarica nije pronađena. A sve zbog očuvanja "oca nacije" na vlasti - Mila Đukanovića.

Kata je zapravo na krilima Milovih pandorinih papira doleteo na stolicu glavnog specijalnog tužioca i u njoj sedeo punih sedam godina. Odužio mu se tako što je sve prijave koje su teretile bivšeg šefa države i njemu bliske osobe glatko odbacio kao slučajeve za koje ne postoje ni udaljene sumnje u njihovu odgovornost. Ali sa padom DPS pao je i Kata. Iz njegovih drhtavih ruku su konačno uzeti ključevi začaranog zamka nedodirljivih zbog kojih Crna Gora godinama nije napravila korak napred u najznačajnijim poglavljima na putu ka EU. Kata je često veronauku i religiju koristio u kontekstu policijsko-tužilačkog posla govoreći da će se čuvati - ako ga Bog čuva. Ako je Bog sa njim, čega se onda Milivoje plaši? Ili, ako nije, narodski rečeno - čemu li se nada.

