STRAHOVI: Frustracije u Zagrebu posle srpskog zlata

KADA na aerodromu "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici zarula makar jedan od onih srpskih borbenih aviona, u Zagrebu i okolini se popale razni alarmi. Od onih pravih, do onih logoreičnih.

V.N.

Kada u tom istom Zagrebu na Svetskom prvenstvu u rvanju Rus po rođenju, a Srbin po čuvenju, Aleksandar Komarov osvoji zlatnu medalju, popne se na pobedničko postolje i počne da slavi onako kako voli, kako se oseća i kako je učen, onda se tokom i posle proslave tog zlata dignu i "kurta i murta" da dele moralne lekcije i pričaju o fer-pleju i poštenju.

Iskreno, najmanje se odatle, uzvodno Savom, može očekivati da neko priča o poštenju i vrišti o tome kako mu je smetalo što je Komarov svoje svetsko zlato proslavio sa tri uzdignuta prsta, što je suvenir domaćina, šal sa šahovnicom, odmah skinuo sa vrata, želeći da se na njegovoj trenerci jasno vidi grb Srbije.

Danas iz Hrvatske lekcije o časti i moralu dele oni koji prekopavaju srpska groblja, organizuju na hipodromima događaje kojih bi se svako pošten i normalan stideo. Danas o fer-pleju pričaju oni koji su Divcu u Buenos Ajresu 1990. godine uvaljivali na parketu hrvatsku zastavu iz četrdeset i neke, sa onim gornjim levim poljem na šahovnici bele boje. Oni, koji su u Atini 1995. godine bežeći sa pobedničkog postolja, sa bronzama oko vrata, navukli na sebe baksuz koji im visi za vratom, evo do danas.

Danas o frustraciji i strahovima zbog podignuta tri prsta pričaju oni kojima podignuta desnica i "zig hajl" zvuče jednako dobro kao "dobro jutro" ili "za dom spremni". Organizatore Svetskog prvenstva u rvanju frustriraju visoko podiguta tri prsta Aleksandra Komarova na isti način kako ih onespokojava i svaka dnevna vest iz zemlje u kojoj je on rođen. Njima se desila najgora moguća stvar i najgori scenario sličan noćnoj mori: Aleksandar Komarov je iz Zagreba otišao sa zlatom oko vrata, ali bez onog jeftinog šala koji je bio mnogo jeftin trik.

Lišeni obaveze prema moralu, pravdi i zdravoj pameti, ovi iz Zagreba bi mogli da stave jedan ili tri prsta na široko čelo ispod kojeg verovatno slabo šta ima i odgovore nam na pitanja svih pitanja: Koga se i čega se vi, u stvari, plašite?