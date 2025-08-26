UNIŠTAVANJEM KOSOVSKOMITROVAČKIH MURALA POSVETILI SU IH U IKONE: NATO Arbanasi su anticivilizacijskim činom postigli kontraefekat

UNIŠTAVANjE srpskih murala u Kosovskoj Mitrovici, najčuvenijeg "... Jer odavde nema dalje" iz vremena odbrane mostova preko Ibra golim rukama, preko portreta Patrijarha Pavla i Mitropolita Amfilohija do onoga posvećenog junacima sa Košara izvedeno je pod nadzorom naoružane arbanaške policije kojoj su prećutni blagoslov dale okupacione snage NATO.

Novosti

Divljaci sa metkom u cevi, obezbeđivali su radnike koji su bojom pokrili ulične ikone grada koji se smatra srpskom kulom poslednje odbrane. Scena je podećala na onu iz Andrićeve " Na Drini ćuprije", kada su osmanski vojnici čuvali krvnike sa društvenog dna dok pred očima bespomoćnih Srba na kolac nabijaju buntovnog Radisava koji se usudio da se usprotivi sultanovim planovima. Kada se telo mučenika u grču isprsilo, a lice okrenulo ka nebu srpski narod je počeo da se krsti i govori: "Svetac! Posvetio se!" Osioni naredbodavac zločina je poludeo od straha shvativši da je mučenička smrt od siromašnog srpskog seljaka stvorila nepobedivog neprijatelja koji će u narodnom predanju narasti u nebeskog ratnika koji će nadživeti zemaljsku imperiju i osvetiti se.

Ovovremeni Srbi trpe Radislavljeve patnje zato što se neprestano oglušuju o naredbe "NATO sultanata". Zapad ne razume tu upornost jer ne poznaje zavet majke Jevrosime: "Bolje ti je sine izgubiti glavu, nego svoju izgubiti dušu". Zato NATO sultanat dovodi krvnike, u ovom slučaju beslovesne Arbanse, da zabijaju kolac čak i u srpske murale. Takva zloba može se tumačiti samo kao deo programa totalnog genocida čiji planeri i naredbodavci sede u kabinetima i kancelarijama Vašingtona, Brisela, Berlina, Londona...

Oni ne razumeju da su Srbi čudan narod koji ni svojoj crkvi ne dozvoljava da mu određuje svetitelje i svetinje, već ih bira sam. Andrić je lik Radisava preuzeo iz narodnog predanja i uvrstio u knjigu koja je dobila Nobelovu narodu i srpskog mučenika učinila besmrtnim u celom svetu. NATO i njegovi arbanaški krvnici su kosovskomitrovačke murale uzdigli u svete ikone u predanju, večnom i moćnijem od svih zemaljskih sila.