Kako je Novostima potvrđeno u Eparhiji budimljansko-nikšićkoj, rešenjem MUP beranski paroh, jerej Stefan Milovanović, nakon što mu je prethodno odbijeno produžavanje mesta boravka koje je uredno obavljao na osnovu braka sa crnogorskom državljankom i zaposlenjem, dobio je rešenje da napusti državu! Za to mu je ostavljen rok od 30 dana.





-Razlog-navodno zbog vršenja službe u vreme epidemije iako nije prekršio nijednu meru NKT ,što je sveštenoslužitelju neophodno činiti u vreme bolesti ili kakve druge pošasti. Dakle, čoveka koji ima ćerku i drugo dete, napisao je na svom fejsbuk profilu paroh beranski otac Miloš Cicmil.





-Povodom novih, upornih, nezakonitih i diskriminatornih „poduhvata“ crnogorske policije i tužilaštva, koji sebe drže za predstavnike „građanske Crne Gore“, dužni smo da javnost upoznamo sa nastavkom njihovog anticrkvenog delovanja. Naime, jereju Stefanu Milovanoviću, koji je uredno, u Zakonom predviđenom roku, podneo zahtev za produženje dozvole za privremeni boravak (koji mu je do sada odobravan po osnovu braka sa crnogorskom državljankom (!)), upućen je poziv za saslušanje, odnosno od njega je zahtevana posebna izjava povodom podnetog zahteva, iako do sada, s obzirom da zahtev za izdavanje dozvole za privremeni boravak podnosi peti put, nikada nije bio dužan da to čini.





Ovo je saopšteno iz Eparhije budimljansko-nikšićke, povodom saslušanja jereja Stefana u Direktoratu za građanska stanja i lične isprave u Bijelom Polju, kada je upoznat da je granična policija Regionalnog centra Sever u njegovom slučaju dala negativno mišljenje za produženje privremenog boravka, pozivajući se na Zakon o strancima, tačnije na član 8 tog Zakona.









-Međutim, granična policija Regionalnog centra Sever očito da pokušava da preko jereja Stefana Milovanovića zastraši celokupno sveštenstvo naše Eparhije, jer negativno mišljenje ne temelje na Zakonu, već na sopstvenim namerama. Naime, negativno mišljenje (koje, zapravo, znači želju „građanskih vlasti“ Crne Gore da proteruju nevine ljude i njene uzorne žitelje) dato je s obrazloženjem da je „protiv sveštenika od strane CB Berane podneta krivična prijava zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima“, te time on „ne ispunjava uslove za produženje dozvole za privremeni boravak“. S obzirom na ovakve konstatacije crnogorske policije dužni smo da reagujemo upoznajući javnost sa nezakonitošću postupanja ovog državnog organa, u ovom slučaju. Zakonom o strancima jasno su propisani razlozi zbog kojih se nekome može uskratiti privremeni boravak u zemlji, kao i razlozi zbog kojih se neko lice proteruje iz zemlje, kažu iz Eparhije i na videlo iznose činjenicu da jerej Stefan Milovanović za sve vreme svog višegodišnjeg boravka u Crnoj Gori nije ni za šta niti prekršajno niti krivično pravosnažno osuđivan, tako da je i negativno mišljenje koje policija u ovom slučaju daje potpuno neosnovano, i predstavlja otvoreno iskazanu želju da sveštenika koji legalno boravi u Crnoj Gori proteruje proizvoljno, kažu iz Eparhije budimljansko nikšićke.





