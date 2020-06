M. S. | 29. jun 2020. 00:18 | Komentara: 0

-Samo tamo kod Ulcinja, gde su ovi naši sad srušili konak monahinjama na Briskoj gori, preko stotinu hramova je porušeno, počevši od onoga na Rumiji. Naslednici prokletoga cara Dukljanina sada prvi put u istoriji progone naše sveštenstvo. Ni turski okupatori, ni Mlečani, ni Austrougari, pa ni ovi fašisti u toku Drugog svetskog rata to nesu radili. Nisu čak zabranjivali ni litije. Evo, našli smo dokumenat – Pircio Biroli je dao dozvolu na molbu mitropolita Joanikija da se održi litija na Cetinju za Nedelju pravoslavlja i da narod i deca iz škola dođu u Zetski dom na duhovnu akademiju. Nama ne daju danas Zetski dom, već petnaest godina, tvrdio je mitropolit Amfilohije, koji je istakao taj bezbožni i bratoubilački duh, nažalost, osetili ovih dana u Budvi, a da je treća okupacija koju je ovaj narod doživio, ona komunistička, ali da treba praviti razliku između partizana i komunista.







- Naše litije su litije mira, ljubavi, pomirenja, bratske sloge i slobode. I poziv na slogu i na bratsku ljubav, a ne na mržnju i pogotovo ne na povampirenje te mržnje koja nas je zatrovala, – vi Grbljani to znate – još od četrdeset i prve godine,.Ovo je posle molebana u manastiru Podlastva u Grblju kazao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, istakavši da oni koji su na vlasti misle da je obnova svetinja nešto što je protiv njih.-Nadamo se da će Gospod vratiti i njima razum da grade Božjoj ljubavi svoj život i budućnost ove zemlje. Zato su i ove molitvene litije ovde, koje su podsticaj, koje nisu nikakvo politikanstvo i politika, kako bi neki hteli da kažu, nego su upravo ta radost, koju je osetilo dete u utrobi materinoj – Sveti Jovan Krstitelj. Radost što je Bog došao u ovaj svet i što je žrtvovao sebe za spasenje sveta. I što nam je otkrio sebe kao večnu ljubav, kao meru našega zemaljskoga života. Više od dve hiljade godina traje borba protiv Boga ljubavi od strane onih koji se klanjaju lažnim idolima, mamonu, onome što je prolazno - kazao je mitropolit Amfilohije, ističući da to traje od vremena prokletoga cara Dukljanina, pa i onim vremenima posle njega, do naših vremena.-Mi smo ovde doživljavali kao narod i kao Crkva Božja okupacije, unijaćenja i nasilja, od Mlečana. Srećom, vi ovde ste ostali verni toj izvornoj veri hrišćanskoj, koju ste primili od svojih predaka i naučili je od Svetog velikomučenika Lazara Kosovskog i od Ilariona, zetskog epioskopa.Grbljani su sačuvali i svoju veru, i svoje hramove, i svoju Crkvu i svoju dušu, dodavši da je druga okupacija bila otomanska.Koja je srušila toliko svetinja i toliko hramova.-Partizani su antifašisti, kazao je mitropolit Amfilohije, navodeći da je Trinaesti jul je pokrenuo svu Crnu Goru protiv fašizma.-Ali, kad su pojedini počeli da ubijaju svoju braću i očeve, da izvode revoluciju i da se bore za vlast, naučeni od Lenjina i od Staljina, onda je došlo do velike tragedije u biću ovoga naroda. Poklala su se braća među sobom i taj bratoubilački duh se danas, nažalost, nastavlja ideologijom ove vlasti. Svi traba da shvatimo da je prošlo vreme tog bratoubilaštva i da Crkva Božija nikada nije bila, pa ni danas nije za bratoubilaštvo, kazao je mitropolit u Grblju.