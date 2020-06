Novosti onlajn/B.Dabić | 17. jun 2020. 08:34 | Komentara: 0

POLICIJA je jutros uhapsila predsednika opštine Budva Marka Carevića i predsednika Skupštine opštine (SO) Budva Krsta Radović ispred zgrade Opštine.Prethodno je kordon policije pokušao da uvede Upravnu inspekciju u zgradu Opštine Budva.Pre hapšenja, jake policijske snage su skoncentrisane oko zgrade opštine Budva u kojoj su prethodnu noć bili predsednik opštine Budva Marko Carević i predsednik SO Budva Krsto Radović, koje je nedavno smenila skupštinska većina u lokalnom parlamentu ovog grada.Uhapšen je i sekretar za investicije Mladen Mikijelj.Saznajemo da su uhapšeni i sin i brat Marka Carevića.Polomljena su stakla na zgradi Opštine, a policija je upotrebila i hemijska sredstva.Desetak kombija punih policije stigli su u Budvu.Opštinski funkcioneri i građani okupili su se rano jutros u prostorijama Opštine Budva.Gradski bulevar je blokiran. Kompletan grad je pod policijskom opsadom.Carević je poručio da je na sceni okupacija Budve.Podesetimo, juče je Upravna inspekcija - Ministarstvo javne uprave je oko 16:30 časova pokušala da uruči rešenje kojim se nalaže opstinskom rukovodstvu da omoguće ulazak u službene prostorije Vladimiru Bulatoviću i Snežani Kuč. Inspekcija je došla na zahtev vršioca dužnosti predsednika Skupštine i Opštine Budva Snežane Kuč i Vladimira Bulatovića.Upravna inspekcija Ministarstva javne uprave pokušala je da obezbedi da se u skupštinsku službu Opštine Budva zavede odluka nove skupštinske većine kojom su smenjeni predsednik opštine Budva Marko Carević i predsednik SO Budva Krsto Radović.Međutim, sa druge strane u službenim prostorijama nalaze se lokalni funkcioneri među kojima su Carević i Radović koji “brane” Opštinu.