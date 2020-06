M. S. – V. K. | 13. jun 2020. 21:33 | Komentara: 0

U istoriji beščašća Crne Gore ostaće još jedan sraman pokušaj vladajuće partije da druge optuži za ono što njen predsednik i njegovi saradnici čine, a to je onemogućavanje bilo kakvog dogovora radi izlaska iz duboke društvene krize u kojoj se nalazi naše društvo. Nije bilo u istoriji nijednog partitokratskog i autokratskog režima koji nije sve one koji ga kritikuju označavao antidržavnim elementom. To je ujedno najprimitivniji mogući način upravljanja društvom, ali i najpodliji jer se koristi starim principom “Zavadi pa vladaj”.

Ovo je u subotu veče saopšteno iz Mitropolij e crnogorsko-primorske, kao odgovor na tvrdnje DPS Crne Gore koja je ukazala na''nekonstruktivan odnos mitropolita i njegovih saradnika prema više nego korektnoj ponudi koja im je saopštena od strane najviših državnih zvaničnika - moratorijumu na primenu Zakona o slobodi veroispovesti i pokušajem traganja za obostrano prihvatljivim rešenjem.

U DPS tvrde da je to “ još jedna potvrda da njih Zakon ni ne zanima već im služi kao sredstvo manipulacije vernicima i javnošću, u cilju stvaranja političke platforme pred predstojeće izbore. Predstavnici SPC u Crnoj Gori još jednom su dokazali da su im politički interesi, a pre svega oni antidržavni, važniji od položaja verskih zajednica i zakona koji se tim pitanjem bavi. Iz svega što se dešavalo prethodnih dana, jasno je da se Mitropolija stavila u službu jedne političke opcije, koju personifikuje Demokratski front i deo je izborne kampanje onih snaga kojima su litije i destrukcija jedina tačka političkog programa... Nedavnim instruisanjem vernika za koga da glasaju na predstojećim izborima, mitropolit se napokon legitimisao i ogolio svoje političke ambicije. Tim činom zapravo nam je pomogao: sada je svakome jasno da njega ne interesuje da promeni članove Zakona o verskim zajednicama, već bi on da menja vlast“, tvrde iz DPS.

Iz Mitropolije na ove navode odgovaraju da mitropolit nije instruisao vernike za koga da glasaju već im je rekao da hrišćanin, koji ima straha Božijeg, ne može da bude podržavalac, pa ni izborni, onih koji otimaju crkve, ruše manastirske konake, proteruju sveštenike i sprovode zakone nejednako, a uglavnom na štetu Crkve.

- Osobito mu takvu reč, proglasivši je “stvaranjem političke platforme”, ne mogu zameriti oni koji su, bez stida pred ljudima i straha Božijeg, u 21. veku, u sekularnoj državi Crnoj Gori, na partijskom kongresu doneli odluku da prave “partijsku crkvu”. To se nisu usudili ni mnogi koji su bili moćniji od te partije i njenog predsednika. Ova partija je samu sebe svrstala među progonitelje Crkve. Nije joj Mitropolit kriv za to. Mitropolija se nije stavila u službu nijedne političke opcije i DPS u svom saopštenju o tome namerno i obmanjivački izriče besramne neistine, u cilju, izgleda već započete, predizborne kampanje. Niko van Crkve ne donosi odluke u njeno ime i to je svima jasno, osim autorima ovoga prevarantskog i necivilizovanog saopštenja, kažu iz Mitropolije i trde da Crkva nema nikakav skriveni, a kamoli politički cilj u svojoj borbi za odbranu od neustavnog i diskriminatornog Zakona o slobodi veroispovesti.

- Niko ne brani DPS-u i skupštinskoj većini da donesu odluku kojim će staviti “moratorijum na primenu zakona”. To ne zavisi od dobre volje Crkve, jer da je nešto zavisilo od naše dobre volje, odavno bi se došlo do kvalitetnog zakona, koji ne bi stvarao ovakve društvene probleme i prouzrokovao nepravdu i diskriminaciju. Dobra volja je pokazana kad je javno, bez ikakvih politikantskih oblandi, koje Crkvi ne priliče, tražen minimum minimuma u pogledu izmena i dopuna zakona. Ništa od toga vlast još uvek nije prihvatila. Više od mesec dana je prošlo otkako je rad državnih institucija počeo da se normalizuje, a ekspertski pregovori o odnosnom Zakonu se ne nastavljaju, iako je sastanak otkazan zbog epidemije, koja je u međuvremenu zaustavljena, kažu iz Mitropolije, i ponavljajuju '' p o s toti put'' –'' kad dođe do dogovora o zakonskim rešenjima, koja nećemo smatrati diskriminatornim, a uvereni smo da se do njega može doći, jer su naši zahtevi bili izuzetno skromni, naše “vanredne” litije, koje su molitveni vid otpora diskriminaciji koju trpimo, a ne deo ničije političke kampanje – neće više ići''.

CRKVU NEĆE POKORITI

- Žalosno je da se politička grupacija koja je toliko dugo na vlasti koristi ovako primitivnim kritikama svojih neistomišljenika. Ta partija i njen predsednik izmišljaju i obmanjuju javnost da je Mitropolija u službi drugih političkih subjekata iz samo jednog jedinog razloga – zato što Crkva neće da im se pokori. Neka budu načisto po tom pitanju – taj dan neće nikad dočekati. Dakle, neka vladajuća partija u Skupštini, gde ima većinu sa svojim koalicionim partnerima, izađe u susret minimumu naših razumnih zahteva, a posle toga će se, kako smo najavili održati još jedna blagodarstvena litija i sva javnost će moći da posvedoči do čega je Crkvi stalo i za šta se bori, poruka je iz Mitropolije Đukanovićevoj DPS.