NovostiOnline | 05. jun 2020. 20:34 | Komentara: 0

Beograđanin Bane Gajić ovih dana otkrio je verovatno poslednju uspomenu na herojsku akciju Crvene armije u oslobađanju Beograda od fašista – natpis „Provereno min net“ (provereno, nema mina). Uz pomoć Sputnjika, grad je hitno reagovao i ta uspomena će biti sačuvana za buduće generacije.





Na zgradi na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana, on je primetio grafit koji je na kraju Drugog svetskog rata označavao razliku između života i smrti u razorenom gradu- „Provereno min net". Kao dobar poznavalac istorije grada u kome živi, odmah je znao o čemu se radi.

„ Slučajno sam uočio natpis na zidu, zato što je to banka čije usluge koristim. U prolazu sam ugledao da su se ispod jednog trema na fasadi ukazala crna slova ispisana masnom farbom. Dovoljno se razaznaje natpis „Provereno min net“ da bih bio siguran da je to oznaka sovjetskih inženjeraca iz bitke za Beograd 1944. godine“, kaže Gajić.

Na starim zgradama i ranije se pojavljivao ovaj natpis, ali su svi prekrečeni ili su zgrade zamenile nove. Poslednji, na Slaviji, prekrila je fasada restorana Mekdonalds.

„ Imamo spomenike, muzeje, ali nemamo tragove koji na direktan, neposredan način na ulici ukazuju na to da se na tom mestu vodila jedna tako važna i velika bitka. Smatrao sam da je te tragove, kojih je sve manje, neophodno sačuvati, ukazati da oni postoje“, kaže Gajić.

BRZA REAKCIJA UZ POMOĆ SPUTNjIKA





Uzbuđen otkrićem, Gajić je fotografiju grafita okačio na društvene mreže, uz apel da se ovaj poslednji sačuva. Kada smo videli objavu, odmah smo kontaktirali nadležne u gradskoj upravi i upoznali ih sa otkrićem.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić nije krio oduševljenje što je grafit nekim čudom sačuvan.

„ Odmah smo reagovali, jer, iako natpis možda nekome sada ne znači puno, on je važan deo naše istorije. Posle poziva Sputnjika, imali smo odmah sastanak u Skupštini grada. AIK Banka, čija je to danas zgrada dijagonalno od „Londona“, finansiraće čitav projekat. Pre svega, biće obnovljen natpis, a potom će biti zaštićen staklom. Biće urađeno i obaveštenje na srpskom, engleskom i ruskom jeziku sa podsećanjem šta taj natpis znači. Biće postavljen i kju ar kod, kako bi ljudi koji žele da saznaju više, mogli da dođu do informacija šta se dešavalo na tom mestu“, kaže Vesić.

Čuvena fotografija deminera ispred palate Albanija 1944. godine. Uniforme otkrivaju da su prešli težak put do oslobođenja Beograda, ali se nisu zaustavili, do konačne pobede nad zlom u Berlinu.

VESIĆ: UREDIĆEMO NATPIS DO DANA OSLOBOĐENjA





Iako zaštita grafita deluje jednostavno, reč je o složenom poslu koji prati mnogo administrativnih koraka. Vesić nas uverava da Beograđani i gosti grada neće dugo čekati da vide spomen na herojski poduhvat inženjeraca Crvene armije.

„ Ceo posao izneće Zavod za zaštitu spomenika kulture, oni brinu i o toj zgradi, koja je pod zaštitom. Oni će uraditi projekat koji će takođe finansirati AIK banka. Ne mogu da kažem koliko će to tačno trajati, ali se nadam da ćemo uređen natpis sigurno imati do proslave Dana oslobođenja Beograda, 20. oktobra“, kaže za Sputnjik zamenik gradonačelnika.

SOVJETI NISU UVEK STIGLI DA STAVE NATPIS

Vermaht je u povlačenju intenzivno minirao i razarao objekte. Bio je to očajnički pokušaj da se oteža napredovanje Crvene armije, da se u povlačenju nanese što više štete. U Beogradu, minirani su svi strateški objekti, vodovod, sistem komunikacija, most na Savi, hotel „Albanija“, ceo Kalemegdan. Mine su postavljene i u mnogim stambenim zgradama, o čemu govore i poverljiva dokumenta koja je nedavno objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, u koja je Sputnjik prvi imao uvid.

„ Crvena armija je u svom sastavu imala brojne inženjerijske jedinice koje su išle ispred ili neposredno iza jedinica u nastupanju i raščišćavale teren. Oznaka „Provereno min net“ je bila vidljiv dokaz koji se uvek stavljao na zgradu, da bi svi mogli da vide da u objektu više nema mina, da je bezbedna. Da su bili u pravu i da je ta praksa itekako bila opravdana, svedoči primer zgrade na Studentskom trgu koju su Nemci minirali nedugo pre nego što su Sovjeti uspeli da dođu. Poginuli su svi stanari koji su bili u podrumu“, otkriva nam Gajić.

Ne znajući o čemu se radi, Beograđani prolaze pored jedinog sačuvanog znaka da su Crvenoarmejci spasili mnoge živote. Uskoro će na ovom mestu moći da vide obeležje važnog dela istorije grada u kome žive.

DVA MESECA ČIŠĆENjA BEOGRADA

Deminiranje i obeležavanje bezbednih zgrada počelo je već tokom bitke za oslobođenje Beograda, od prvih povlačenja Nemaca. Sa koliko je mesta pretila smrt govori činjenica da su Sovjeti na čišćenju grada radili dva meseca.

Grafiti „Provereno min net“, simboli bezbednog života u tek oslobođenom gradu, omaž su dobili 1965. godine filmom „Provereno nema mina“, snimljenim u sovjetsko-jugoslovenskoj produkciji, a opevao ih je i Bora Đorđević u čuvenoj pesmi Riblje čorbe - „Pravila, pravila“.

Podsetimo, svet 2020. godine obeležava 75. godišnjicu pobede nad fašizmom i kapitulacije nacističke Nemačke.