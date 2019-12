Š. MAROVIĆ | 09. decembar 2019. 21:07 |

ODGAJAN sam tako da ništa tuđe ne uzimam za sebe i na to sam posebno ponosan. Naš narod kaže da je oteto - prokleto! I da mi se opet dogodi da pronađem veliki novac, bez razmišljanja bih ga vratio vlasniku.

Ovako za "Novosti" govori Bore Rujević (57), radnik beogradskog "Parking servisa", koji je u četvrtak 5. decembra na Međunarodnom terminalu u Bloku 43 pronašao torbu u kojoj je bilo 10.000 britanskih funti. Čim je otvorio ranac i video da u njemu mnogo novca, bez sekunde dvoumljenja otišao je u kancelariju kod direktora i predao mu pronađene stvari.

- Pošao sam u arhivu da uzmem neke papire, ali sam u delu između carine i špedicije, pored samog izlaza, na stepeništu, primetio torbu sa ogromnom svotom novca - priča Rujević. - Sve je bilo umotano u 11 snopova, ali nisam razmišljao, već sam odmah prijavio. Kasnije se ispostavilo da pare pripadaju Zoranu Popoviću, vozaču kamiona koji je došao kod nas kako bi prošao carinsku kontrolu. Zbog pronalaženja torbe bio mi je neizmerno zahvalan, a i nagradio me sa 100 evra.

Ovaj pošteni čovek, koji vraća veru u prave vrednosti, rođen je i odrastao u Drvaru. Ratovi koji su devedesetih buktali u bivšoj Jugoslaviji odredili su njegov dalji životni put. Mobilisan je i davnog 30. aprila 1992. otišao je na ratište, gde je na prvoj liniji fronta ostao do samog kraja krvavih sukoba. Više puta je ranjavan, pa je konkurisao za invalidsku penziju. Zahtev mu je odbijen, i Bore je 1996. počeo da radi u beogradskom "Parking servisu".

- U firmi su mi svi zahvalili što sam pronađeni novac vratio vlasniku, rodbina je bila oduševljena, a ja zatečen ovolikom pažnjom medija - skromno priča Rujević. - Nisam očekivao da će ovaj potez, koji, nažalost, treba da bude uobičajen, izazvati tako pozitivne reakcije.





Ovo, međutim, nije prvi put da naš sagovornik pokaže koliko je pošten. Sličan gest vredan poštovanja načinio je 5. maja 2001. godine, a zabeležile su ga i "Večernje novosti". On je tada, takođe, na Međunarodnom terminalu u Novom Beogradu zapazio kožnu torbu u kojoj je pronašao 10.000 maraka. Nju je tada izgubio predstavnik jedne uvozno-izvozne kompanije. Bore ih je, kako to pošten svet i ljudi velikog srca rade, uredno predao nadređenima kako bi se, za to vreme veliki novac, vratio vlasniku.





Grafiku Mome Kapora uručio Goran Vesić

- Još kao uspomenu čuvam taj tekst koji je izašao u vašem listu, pre 18 godina, na trećoj strani - priseća se Rujević. - Za vreme katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, na Čukaričkoj padini u Beogradu, takođe sam pronašao novčanik. Izgubio ga je jedan vatrogasac, a u njemu je bilo 20.000 dinara i oko 50 evra. Odmah sam sve odneo u obližnju policijsku stanicu. Upoznao sam sva tri čoveka kojima sam pronašao i vratio novac i dokumenta. Sve sam ih sačekao da dođu i da izbroje pare na moje oči. Bili su mi zahvalni od srca što te pare nisam, ne daj bože, uzeo za sebe.





PRIJEM U SKUPŠTINI GRADA

HUMANI gest vrednog radnika "Parking servisa", bio je povod da ga u ponedeljak u Skupštini grada primi Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.

- Želim da mu zahvalim, jer ovaj čin jasno govori kakav Beograd želimo. Bore je ovim pokazao da u Gradskoj upravi ima mnogo poštenih koji nesebično rade svoj posao za građane prestonice. Zato mu hvala u ime svih zaposlenih u gradskim preduzećima - rekao je Vesić.





POKLON BEOGRADA