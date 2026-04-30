Komadić raja kod Paraćina: Bajkovita Grza, omiljeno izletište Pomoravaca (FOTO)

KAD „pukne“ proleće, najomiljenije mesto stanovnika pomoravskog kraja željnog bega od civilizacije, gde se ni do signala mobilnog telefona ne dolazi baš lako – postaje Grza, bajkoviti kutak koji su nalazi osamnaest kilometara od Paraćina.

Počev od prvomajskih praznika, pa čak i ranije, Grzu „okupiraju“ ne samo lokalci već i brojni gosti iz raznih delova centralne Srbije. Planinari i rekreativci, pak, dolaze čitave godine, a otvaranje ovog prelepog izletišta za brojne posetioce obično bude „Sremušijada“, tradicionalna akcija koju paraćinsko Planinarsko društvo „Javorak“ organizuje na obroncima Južnog Kučaja za sve zainteresovane da krenu u berbu lekovitog divljeg ili medveđeg luka, kojeg na Grzi ima u izobilju.

Do ovog čarobnog mesta na oko 400 metara nadmorske visine se dolazi, objašnjavaju lokalci, tako što se odmah iza trećeg tunela sa regionalnog puta Paraćin – Zaječar, skrene levo. Ubrzo se stiže do prvih vikendaških kuća, a idući dalje, uz reku Grzu, počinje da se otvara nesvakidašnja šumska oaza za rekreaciju i opuštanje.

Žubor reke, po kojoj je izletište nazvano, te dva nestvarna veštačka plavo-zelena jezera, uz vrelo i bukove šume koje su uzdižu iznad, čine Grzu neodoljivim mestom za vikendaše, sportske aktivnosti i roštiljanje. Posetioci ga „okupiraju“ naročito tokom prvomajskih praznika, uz obavezno pešačenje do vrela Grze, gde nastaju najlepše fotografije. Na izvoru se vide dva kraka reke – voda kako izbija iz stena, a nedaleko odatle je i pećina, nedovoljno istražena. Čitav ambijent upotpunjuju drveni most i nekoliko klupa za sedenje, a posetioci tvrde da tamošnji vazduh regeneriše dušu i telo.

Do izvora se može samo pešice jer je on deo Spomenika prirode „Vrelo Grze“, koje je to postalo zbog izuzetnog geološkog i biološkog diverziteta. Tu su i dve obeležene pešačke staze ka dva vidikovca. Uspon traje oko 30 minuta, uz pauzu koja se može napraviti kod „Izvora ispod bukve“.

Oni koji žele, na Grzi mogu i prenoćiti. Osim u hotelu, ista mogućnost postoji i u Planinarskom domu „Đorđe Živković“, gde se za smeštaj valja javiti upravi PD „Javorak“.

Zaljubljenici u prirodu i ovo prelepo izletište podsećaju sve goste tokom prvomajskih praznika da ne ostavljaju tragove boravka u prirodi za sobom nakon roštiljanja. Udruženje „Naše stanište“ i ove godine je obezbedilo priličan broj džakova za otpad koje će podeliti svima koji dolaze na praznični uranak ili za vikend, a na džakove su – zaboravili.

Naziv ove akcije je „Besplatan džak za čistiji uranak“. Džakove će posetioci moži da preuzmu na Grzi od 8 do 13 sati na štandu „Našeg staništa“ 1. maja u blizini hotela.