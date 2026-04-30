Vekovima ga zvali „Izgubljeni grad“: Ranovizantijski lokalitet iz VI veka u podnožju Radan planine (FOTO)

Arheološki lokalitet Caričin grad, u podnožju Radan planine, u okolini Lebana, bio je punih 13 vekova „izgubljeni grad“, sve do prvih putopisnih zapisa nakon što su ovi krajevi oslobođeni od Turaka, dok su prve sonde, koje su označile početak kontinuiranih istraživanja, nastale 1912. godine.

Dvadesetak godina kasnije mladi arheolog Vladimir Petković je izašao sa tezom da se radi o gradu koji je podigao rimski car Justinijan Prvi. Iako epigrafske potvrde o tome još uvek nema, ta teza je, zahvaljujući velikom broju nalaza i podataka, odavno prihvaćena među domaćim i stranim istraživačima. Sada ga spremaju za upis na listu svetske kulturne baštine.

Arheolozi su ovde pronašli na desetine objekata i hiljade predmeta, a mnogi od njih idu u prilog tome da je reč o gradu koji je Justinijan podigao u blizini mesta svog rođenja. Georadarska snimanja su pomogla istraživačima da se ciljano bave iskopavanjima što je doprinelo tome da se dođe do brojnih novih saznanja i preciznijih podataka o lokalitetu, dok je 3D prikaz otkrio svu lepotu nekadašnjeg grada, koji se akvaduktom, dugom 22 kilometra, snabdevao vodom.

Justinijana Prima odavno je poznata po prelepim mozaicima. Značajne površine su očuvane do danas. Nešto više od 300 pronađenih predmeta nalaze se u stalnoj postavci leskovačkog muzeja, kao izbor od više hiljada nalaza, dok su oni najznačajniji u Narodnom muzeju u Beogradu.

Posetioci Caričinog grada sa ovim lokalitetom mogu da se upoznaju i prilikom posete novoizgrađenom centru za posetioce. Investirano je oko 200 miliona dinara, uključujući i najmoderniju opremu za prezentaciju. Ogradom dužine oko 2,5 kilometara omeđeno je i nalazište ukupne površine veće od 20 hektara.

Lokalitet je živeo samo 80 godina. Porušen je i spaljen pod naletom avarskih i slovenskih plemena. Mesto je na kojem više nikada ništa nije građeno što istraživačima nedvosmisleno ukazuje na to da svaki nalaz potiče iz ranovizantijskog perioda.

Grad je predstavljao važan crkveni, administrativni i vojni centar - sedište novoosnovane arhiepiskopije. Kažu da je bio prava metropola u malom odnosno da je imao sve što i neki veliki grad tog doba samo u manjim dimenzijama. Tu su vodovod, kanalizacija, cisterna i vodotoranj, pet sistema odbrane, crkve, brana, jezero, pet mostova, nekoliko javnih kupatila kao i principija, sedište vojnog komandanta i arhiepiskopski dvor. Ovde je pronađeno šest carskih i 25 crkvenih pečata, a među njima i pečat arhiepiskopa Jovana koji se pominje u izvorima toga doba. Caričin grad se na preliminarnoj listi Uneska nalazi od 2010. godine.