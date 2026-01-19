KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SERIJA A
18.00 Kremoneze - Verona X (sa 3.10 na 2.90)
21.00 Lacio - Komo X (sa 3.10 na 2.90)
ERSTEDIVIZIJA
20.00 Jong Ajaks - Roda GG (sa 1.55 na 1.45)
PREMIJER LIGA
21.00 Brajton - Bornmut GG (sa 1.53 na 1.46)
