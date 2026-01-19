TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

19. 01. 2026. u 10:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

SERIJA A

18.00 Kremoneze - Verona X (sa 3.10 na 2.90)

21.00 Lacio - Komo X (sa 3.10 na 2.90)

ERSTEDIVIZIJA 

20.00 Jong Ajaks - Roda GG (sa 1.55 na 1.45)

PREMIJER LIGA

21.00 Brajton - Bornmut GG (sa 1.53 na 1.46)

