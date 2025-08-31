KLADIONIČARSKE PRIČE: Najnovija epizoda podkasta kladioničarskog barda Milana Đurice!
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.
Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.
UŽIVAJTE!
Za najbolje tipove zapratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tik-toku
Preporučujemo
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
31. 08. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
31. 08. 2025. u 08:00
SPEKTAKL NA "ENFILDU": Liverpul i Arsenal ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto
31. 08. 2025. u 09:45
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)