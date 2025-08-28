TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Olja Mrkić

28. 08. 2025. u 08:26

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Tanjug/AP

LIGA KONFERENCIJE

18.00 Omonija - Volfsberger GG (sa 1,83 na 1,66)

19.00 Bešiktaš - Lozana GG (sa 1,90 na 1,66)

LIGA EVROPE

17.00 KuPS - Midtjiland GG (sa 1,72 na 1,63)

18.30 Sigma O. - Malme 3+ (sa 2,10 na 1,90)

19.00 Samsung - Panatinaikos 2 (sa 2,90 na 2,62)

 

