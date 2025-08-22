TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

22. 08. 2025. u 13:40

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

ČELSI - Kristal palas   0:0

MANČESTER J. - Arsenal  0:1

Ren - MARSELj 1:0

G.A. Igls - AJAKS  2:2

OLIMPIJA - Koper   1:3

Espanjol - ATLETIKO M.  2:1

Bluming - OLVEJS REDI   1:0

Jablonec - SLAVIJA 1:1

KAŠIMA - Fukuoka   1:1

RAPID - FKSB  2:2

Baltika - LOKOMOTIVA    1:1

Spartak M. - ZENIT 2:2

NAREDNI MEČEVI

petak

Vest hem - ČELSI   2    1.70

Metaloglobus - RAPID    2    1.37

OLVEJS REDI - Orijente  1    1.28

subota

Nigata - KAŠIMA    X2   1.32

ZENIT - Dinamo Mah. 1    1.30

LOKOMOTIVA - Rostov 1    1.68

MARSELj - Pariz    1    1.45

SLAVIJA - Pardubice 1    1.08

ATLETIKO M. - Elče 1    1.30

nedelja

Fulam - MANČESTER J.    2    2.35

AJAKS - Herakles   1    1.15

Primorje - OLIMPIJA 2    1.50

