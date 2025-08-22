IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
ČELSI - Kristal palas 0:0
MANČESTER J. - Arsenal 0:1
Ren - MARSELj 1:0
G.A. Igls - AJAKS 2:2
OLIMPIJA - Koper 1:3
Espanjol - ATLETIKO M. 2:1
Bluming - OLVEJS REDI 1:0
Jablonec - SLAVIJA 1:1
KAŠIMA - Fukuoka 1:1
RAPID - FKSB 2:2
Baltika - LOKOMOTIVA 1:1
Spartak M. - ZENIT 2:2
NAREDNI MEČEVI
petak
Vest hem - ČELSI 2 1.70
Metaloglobus - RAPID 2 1.37
OLVEJS REDI - Orijente 1 1.28
subota
Nigata - KAŠIMA X2 1.32
ZENIT - Dinamo Mah. 1 1.30
LOKOMOTIVA - Rostov 1 1.68
MARSELj - Pariz 1 1.45
SLAVIJA - Pardubice 1 1.08
ATLETIKO M. - Elče 1 1.30
nedelja
Fulam - MANČESTER J. 2 2.35
AJAKS - Herakles 1 1.15
Primorje - OLIMPIJA 2 1.50
