NIZOVI: Levadija „kida“
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Levadija (Estonija 1) 8
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Dila Gori (Gruzija 1) 7
Klaksvik (F. Ostrva 1) 7
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kokimbo (Čile 1) 7
Mačida (Japan 1) 6
Sandnes (Norveška 3/1) 6
NEREŠENI
Čajka (Rusija 2) 3
Ester (Švedska 1) 3
Fudžijeda (Japan 2) 3
Kolo Kolo (Čile 1) 3
Asan (J. Koreja 2) 3
Odevold (Švedska 2) 3
PORAZI
Slonim (Belorusija 2) 13
Vestur (F. Ostrva 1) 7
Jokohama (Japan 1) 7
Nigata (Japan 1) 6
Vašington (SAD 1) 5
Bragantino (Brazil 1) 5
0-2
Him. Mendoza (Argentina 2) 11
Ol Bojs (Argentina 2) 7
Atl. Mitre (Argentina 2) 7
Dep. Kopijapo (Čile 2) 7
Ester (Švedska 1) 6
Tokušima (Japan 2) 6
2-3
Mito (Japan 2) 6
Vankuver (SAD 1) 6
Varberg (Švedska 2) 6
Bratvag (Norveška 3/1) 5
Jelimaj (Kazahstan 1) 5
Atlanta (Argentina 2) 5
3+
JPS (Finska 4) 15
Herkules (Finska 4) 15
SJK Akad. II (Finska 4) 15
OsPa (Finska 4) 11
GBK Kokola (Finska 4) 10
HaPK (Finska 4) 10
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
Preporučujemo
TEŽAK ISPIT ZA ALKARAZA: Rus je umeo da ga namuči u prošlosti
15. 08. 2025. u 13:00
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
15. 08. 2025. u 12:30
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
15. 08. 2025. u 12:00
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
Komentari (0)