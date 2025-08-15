TIP

NIZOVI: Levadija „kida“

Ivan Dobrilović

15. 08. 2025. u 15:00

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Левадија „кида“

Profimedia

POBEDE

Levadija (Estonija 1) 8

Dila Gori (Gruzija 1) 7

Klaksvik (F. Ostrva 1) 7

Kokimbo (Čile 1) 7

Mačida (Japan 1) 6

Sandnes (Norveška 3/1) 6

NEREŠENI

Čajka (Rusija 2) 3

Ester (Švedska 1) 3

Fudžijeda (Japan 2) 3

Kolo Kolo (Čile 1) 3

Asan (J. Koreja 2) 3

Odevold (Švedska 2) 3

PORAZI

Slonim (Belorusija 2) 13

Vestur (F. Ostrva 1) 7

Jokohama (Japan 1) 7

Nigata (Japan 1) 6

Vašington (SAD 1) 5

Bragantino (Brazil 1) 5

0-2

Him. Mendoza (Argentina 2) 11

Ol Bojs (Argentina 2) 7

Atl. Mitre (Argentina 2) 7

Dep. Kopijapo (Čile 2) 7

Ester (Švedska 1) 6

Tokušima (Japan 2) 6

2-3

Mito (Japan 2) 6

Vankuver (SAD 1) 6

Varberg (Švedska 2) 6

Bratvag (Norveška 3/1) 5

Jelimaj (Kazahstan 1) 5

Atlanta (Argentina 2) 5

3+

JPS (Finska 4) 15

Herkules (Finska 4) 15

SJK Akad. II (Finska 4) 15

OsPa (Finska 4) 11

GBK Kokola (Finska 4) 10

HaPK (Finska 4) 10

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

