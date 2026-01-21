TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

21. 01. 2026. u 13:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko zanimljivih predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Profimedia

NBA

1.00 Donovan Mičel 30+ poena (1.72)

2.00 Memfis grizlis - Atlanta hoks 2 (2.10)
4.00 Demar Derozan +16.5 poena (1.55)

Ukupna kvota: 5.60

