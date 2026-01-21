NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko zanimljivih predloga.
NBA
1.00 Donovan Mičel 30+ poena (1.72)
4.00 Demar Derozan +16.5 poena (1.55)
Ukupna kvota: 5.60
