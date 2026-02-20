Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

20. 02. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Petak

20.00 Al Ohdud - Al Kadišja 2&2-6 (1.60)

20.00 Sitartd - Ekselsior |1+&2+ (1.50)
21.00 Atletik Bilbao - Elče 1 (1.70)

Ukupna kvota: 4.08

Danas smo odlučili da verujemo favoritima, Bilbau i Al Kadišji, a uz to dodajemo golova na meču Sitarda i Ekselsiora jer domaćin igra veoma otvoren fudbal što se i vidi po njegovim rezultatima u poslednje vreme.

