NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.00 Al Ohdud - Al Kadišja 2&2-6 (1.60)
21.00 Atletik Bilbao - Elče 1 (1.70)
Ukupna kvota: 4.08
Danas smo odlučili da verujemo favoritima, Bilbau i Al Kadišji, a uz to dodajemo golova na meču Sitarda i Ekselsiora jer domaćin igra veoma otvoren fudbal što se i vidi po njegovim rezultatima u poslednje vreme.
