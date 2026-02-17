3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
12.30 Hatajspor - Igdir UG 3+ (1.33)
18.00 Istanbulspor - Erokspor UG 3+ (1.62)
Ukupna kvota: 3.77
Preporučujemo
SPEKTAKL U NAJAVI! Benfika ponovo "ruši" Real ili sledi osveta u Lisabonu?
17. 02. 2026. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
17. 02. 2026. u 07:00
JURIMO POKER! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
16. 02. 2026. u 08:05
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.
16. 02. 2026. u 01:20
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!
"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".
14. 02. 2026. u 18:43
