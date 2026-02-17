Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 02. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Profimedia

3+ TIKET ZA UTORAK

12.30 Hatajspor - Igdir UG 3+ (1.33)

14.00 VA Mostaganem - Bečar Đedid UG 3+ (1.75)
18.00 Istanbulspor - Erokspor UG 3+ (1.62)

Ukupna kvota: 3.77

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)
Košarka

0 7

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla. Nije se proslavio, ali... za njega to i nije čudno - on ne pridaje veliki značaj ovim revijalnim susretima, iako je ovoga puta - to bilo kao u stara dobra vremena, istinski spektakluarno. A nadasve uzbudljivo.

16. 02. 2026. u 01:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba tima sveta sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)

JOKIĆ OSTAO BEZ TITULE NA NBA OL-STARU! Borba "tima sveta" sa Amerima raspametila planetu! (VIDEO)