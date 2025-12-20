OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Subota
17.15 Aris - Peristeri +163,5 (2,15)
18.30 FMP - Igokea +173,5 (1,87)
Kvota: 4,02
