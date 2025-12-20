TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

20. 12. 2025. u 09:45

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Subota

17.15 Aris - Peristeri +163,5 (2,15)

18.30 FMP - Igokea +173,5 (1,87)

Kvota: 4,02

