TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: Hamburg usporava ritam, golovi u Magdeburgu..

Marko Milosavljević

07. 12. 2025. u 08:20

OVOG vikenda se igra 15. kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

БУНДЕСЛИГА: Хамбург успорава ритам, голови у Магдебургу..

Foto: Profimedia

Bundesliga

16.30 Hamburg - Ajzenah -58,5 (1,90)

18.00 Magdeburg - Gepingen +61,5 (2,25)

Kvota: 4,27

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!
Ostali sportovi

4 11

KAKAV ŠOK! Srbija ostala bez četvrtfinala Svetskog prvenstva! Naše rukometašice izgubile od Crne Gore i to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ostala bez plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva jer je u meču u kome joj je i bod bio dovoljan izgubila od Crne Gore - konačan rezultat glasio je 17:33 (9:13) posle zaista neverovatnih dešavanja na parketu u Dortmundu, na kome je naročito briljirala Armel Keli Atinžre, golman Crnogorki, koja je ostvarila čak 18 odbrana, zaustvivši nestvarna 62% šuteva koji su išli ka golu koji je čuvala.

06. 12. 2025. u 17:00 >> 17:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu

Audio BM slušni aparati – gratis baterije za celu godinu