IGRA SE U UBRZANOM RITMU: Roketsi su neočekivano poraženi od Jute

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 14:43

KOŠARKAŠI Hjustona će u noći između srede i četvrtka ugostiti Sakramento.

Foto: Profimedia

Roketsi igraju dobru košarku ove sezone, trenutno im je forma na zavodnom nivou, međutim, u prošlom kolu su pretrpeli neočekivani poraz.

Nakon dobrih izdanja i tri uzastopne pobede, bolja od njih bila je Juta rezultatom 133:125.

Sa druge strane, Kingsi su izgubili od Memfisa, nakon 48 minuta košarke rezultat je glasio 107:115.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +230,5 (kvota 1,90)

