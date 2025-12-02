FOKS SE PITA: Kada nema Vembanjame, u igri Sparsa se sve vrti oko iskusnog pleja
OČEKUJEMO dobro izdanje Dierona Foksa čiji San Antonio sparsi dočekuju Memfis grizlise dva sata posle ponoći u "Frost bank centru".
Kada nema Vembanjame, Foks je glavni igrač San Antonija. Zbog toga je doveden iz Sakramenta i u više navrata je pokazao da mu prija ta uloga od kada je pojačao Sparse.
Početak ove sezone propustio je zbog povrede, ali od kada se vratio igra veoma dobro, a najbolju partiju pružio je pre par večeri kada je protiv Portlanda brojao do 37 uz osam asistencija i šest skokova.
Večerašnji rival Sparsa biće Grizlisi protiv kojih je Foks ubacio 26 poena kada se vratio sa povrede, a kako se sada nalazi u boljoj formi ne bi trebao imati problema da ponovo prebaci granicu protiv Memfisa.
NAŠ TIP: Dieron Foks +24,5 poena (kvota 1,91)
