OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Utorak
19.00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 1 (1,70)
1.00 Vašington - Atlanta +236,5 (1,90)
2.00 Filadelfija - Orlando 2 (1,80)
Kvota: 5,81
