OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

25. 11. 2025. u 08:15

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Utorak

19.00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 1 (1,70)

1.00 Vašington - Atlanta +236,5 (1,90)

2.00 Filadelfija - Orlando 2 (1,80)

Kvota: 5,81

