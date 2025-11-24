TIP ostali sportovi

ŽELE DA PREKINU CRNI NIZ: Milvoki gubi i na svom terenu

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 14:05

MILVOKI i Portland će se sastati u noći između ponedeljka u utorka.

ЖЕЛЕ ДА ПРЕКИНУ ЦРНИ НИЗ: Милвоки губи и на свом терену

Foto: Profimedia

Baksi ove sezone ne igraju na vrhunskom nivou, trenutno imaju negativan skor i niz od četiri poraza.

Čak tri poraza su pretrpeli pred svojim navijačima, u prethodnom kolu je bolji od njih bio Detroit.

Rajan Rolins je postigao 24 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugroze raspoloženi Pistonsi.

Verujemo da će danas prekinuti niz i savladati Portland.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin