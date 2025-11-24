ŽELE DA PREKINU CRNI NIZ: Milvoki gubi i na svom terenu
MILVOKI i Portland će se sastati u noći između ponedeljka u utorka.
Baksi ove sezone ne igraju na vrhunskom nivou, trenutno imaju negativan skor i niz od četiri poraza.
Čak tri poraza su pretrpeli pred svojim navijačima, u prethodnom kolu je bolji od njih bio Detroit.
Rajan Rolins je postigao 24 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugroze raspoloženi Pistonsi.
Verujemo da će danas prekinuti niz i savladati Portland.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)
