ŽELE DA PREKINU CRNI NIZ: Milvoki gubi i na svom terenu

MILVOKI i Portland će se sastati u noći između ponedeljka u utorka.

Baksi ove sezone ne igraju na vrhunskom nivou, trenutno imaju negativan skor i niz od četiri poraza.

Čak tri poraza su pretrpeli pred svojim navijačima, u prethodnom kolu je bolji od njih bio Detroit.

Rajan Rolins je postigao 24 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugroze raspoloženi Pistonsi.

Verujemo da će danas prekinuti niz i savladati Portland.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)

