KARI I EKIPA SU U KRIZI: Voriorsi žele da prekinu negativan niz
KOŠARKAŠI Golden Stejta će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Jutu.
Voriorsi su upali u krizu, u poslednje vreme igraju ispod svog nivoa i vezali su tri poraza.
U prethodnom kolu poraženi su na svom terenu od Portlanda, konačan rezultat glasio je 123:127.
Stef Kari je sa 38 pogodaka bio najefikasniji u svom sastavu, Batler i Podzijemski su dodali po 20.
Verujemo da će "ratnici" danas savladati Jutu.
NAŠ TIP: H1 -9,5 (kvota 1,50)
