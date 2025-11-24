TIP ostali sportovi

KARI I EKIPA SU U KRIZI: Voriorsi žele da prekinu negativan niz

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 09:15

KOŠARKAŠI Golden Stejta će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Jutu.

FOTO: Profimedia

Voriorsi su upali u krizu, u poslednje vreme igraju ispod svog nivoa i vezali su tri poraza.

U prethodnom kolu poraženi su na svom terenu od Portlanda, konačan rezultat glasio je 123:127.

Stef Kari je sa 38 pogodaka bio najefikasniji u svom sastavu, Batler i Podzijemski su dodali po 20.

Verujemo da će "ratnici" danas savladati Jutu.

NAŠ TIP: H1 -9,5 (kvota 1,50)

