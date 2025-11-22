TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg NBA tiketa

В.М.

22. 11. 2025. u 13:00

SJAJNO su sinoć gađali naši tipsteri.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег НБА тикета

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

19.00 Šarlot hornest - LA klipers 2 (1,85)

23.00 Orlando medžik - Njujork niks 2 (1,92)
1.00 Nju Orleans pelikans - Atlanta hoks hendikep poena 2 (4,5) (1,67)

Ukupna kvota: 5,93

