NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

21. 11. 2025. u 12:00

ZA danas vam je naša redakcija predložila tri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

2.00 Čigako buls - Majami hit 2 (2,15)

2.30 Dalas maveriks - Nju Orleans pelikans 1 (1,67)
3.30 Hjuston rokets - Denver nagets 2 (2,20)

Ukupna kvota: 7,90

