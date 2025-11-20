"MAGIČNI" ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Klipersi imaju teško gostovanje

KOŠARKAŠI Orlanda će u noći između četvrtka i petka ugostiti Kliperse

FOTO: AP/Tanjug

"Magični" su pre dve večeri prikazali dobru košarku na svom terenu, savladali su Golden Stejt voriorse rezultatom 121:113.

Najefikasniji na terenu je bio Dezmont Bejn sa 23 poena, Entoni Blek je ubacio dva manje, dok je Frac Vagner brojao do 18.

Orlando sada ima pozitivan skor, nakon petnaest odigranih kola ima učinak od osam pobeda i sedam poraza.

Verujemo da će danas savladati tim iz Kalifornije.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,48)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA