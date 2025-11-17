TIP ostali sportovi

GOSTOVANJA SU IM NAPORNA: Dubai svesno igra u nešto sporijem ritmu

Marko Milosavljević

17. 11. 2025. u 14:22

KOŠARKAŠI Dubaija će u sedmom kolu ABA lige gostovati FMP-u.

ГОСТОВАЊА СУ ИМ НАПОРНА: Дубаи свесно игра у нешто споријем ритму

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Tim iz Emirata ima izuzetno teška gostovanja, letovi su dugi i to utiče na formu igrača.

Na svom terenu igraju jako dobro, ali kada budu igrali van svoje zemlje, to će im predstavljati problem.

Ekipa je sastavljena od dosta dobrih individualaca, ali jasno je da u ABA ligi svesno igraju u nešto usporenijem ritmu.

Danas se sastaju sa FMP-om, a naša procena je da granica gemova neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -164,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori

USIJALE SE MREŽE, GASTRABAJTERI NAPALI BALKANCE: "Meni su više pomogli Nemci, nego naši ljudi u dijaspori"