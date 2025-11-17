GOSTOVANJA SU IM NAPORNA: Dubai svesno igra u nešto sporijem ritmu
KOŠARKAŠI Dubaija će u sedmom kolu ABA lige gostovati FMP-u.
Tim iz Emirata ima izuzetno teška gostovanja, letovi su dugi i to utiče na formu igrača.
Na svom terenu igraju jako dobro, ali kada budu igrali van svoje zemlje, to će im predstavljati problem.
Ekipa je sastavljena od dosta dobrih individualaca, ali jasno je da u ABA ligi svesno igraju u nešto usporenijem ritmu.
Danas se sastaju sa FMP-om, a naša procena je da granica gemova neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -164,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL JUČE JE PROŠAO: Tiket sastavljen od različitih sportova
17. 11. 2025. u 10:57 >> 10:58
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)