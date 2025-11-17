GOSTOVANJA SU IM NAPORNA: Dubai svesno igra u nešto sporijem ritmu

KOŠARKAŠI Dubaija će u sedmom kolu ABA lige gostovati FMP-u.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Tim iz Emirata ima izuzetno teška gostovanja, letovi su dugi i to utiče na formu igrača.

Na svom terenu igraju jako dobro, ali kada budu igrali van svoje zemlje, to će im predstavljati problem.

Ekipa je sastavljena od dosta dobrih individualaca, ali jasno je da u ABA ligi svesno igraju u nešto usporenijem ritmu.

Danas se sastaju sa FMP-om, a naša procena je da granica gemova neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -164,5 (kvota 1,90)

