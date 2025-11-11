TIP ostali sportovi

JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice

11. 11. 2025. u 13:00

SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.

ЈОКИЋ РЕДОВНО ДОМИНИРА ПРОТИВ САКРАМЕНТА: Кингси постају омиљени противник најбољем кошаркашу данашњице

Denver ove godine ima tim za titulu, za razliku od prethodnih rotacija je znatno šira, dovedeno je par dobrih šutera i može se reći da su uz Oklahomu, Nagetsi glavni favoriti za Leri O'Brajen trofej.

Naravno, glavni igrači i onaj oko čega se sve vrti u igri Denvera je najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić, koji je u svom prepoznatljivom dominantnom stilu otvorio sezonu.

Upisao je šest tripl-dablova za sada, Nagetsi imaju skor 7-2 i iz meča u meč izgledaju sve bolje na parketu.

Srbin ponovo dokazuje je najbolji igrač na planeti, a ukoliko ovako nastavi mogao bi osvojiti svog četvrtog MVP-a.

Večerašnji rival Denvera biće Sakramento, idealan protivnik za Jokića po stilu igre i očekujemo dominaciju srpskog centra koji je bio impresivan na prvom ovosezonskom duelu večerašnjih rivala kada je predvodio Nagetse do pobede sa 34 poena uz 14 podeljenih asistencija i sedam uhvaćenih skokova.

NAŠ TIP: Nikola Jokić +10,5 asistencija (kvota 1,95)

