ZVEZDA NASTAVLJA DA MELJE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai

SEDMU uzastopnu pobedu u Evroligi košarkaši Crvene zvezde traže u "Koka kola areni" gde će ih od 17 časova dočekati Dubai.

FOTO: Tanjug/Jadranka Ilić

Preporod Crvene zvezde pod Sašom Obradovićem je za proučavanje, srpski klub je izgledao katastrofalno u uvodnih par kola kada ga je predvodio Janis Sferopuluos, nije se znalo ko šta radi, delovali su "crveno-beli" kao raspuštena banda na parketu, ali od kada je klub preuzeo Obradović sve se promenilo.

Kao igrač, pored poentiranja, bio je poznat po svojoj odbrani, a upravo je to glavna odlika Crvene zvezde. Od njegovog dolaska Zvezda igra najbolju odbranu u Evroligi i pored Makabija koji igra na veliki broj poena, svela je svoje protivnike na ispod 80 koševa što je ključ neverovatnog niza od šest uzastopnih pobeda.

Poslednji na svojoj koži to je osetio Panatinaikos koji je bio počišćen u Beogradu, rutinski je slavila Zvezda sa 86:68 i dokazala da je po formi verovatno i najbolja ekipa u takmičenju.

Sada joj sleduje teško gostovanje Dubaiju koji će biti jači za Aleksu Avramovića. Srpski košarkaš se oporavio od povrede koju je zaradio tokom Evrobasketa i konačno je spreman da pomogne svojoj novoj ekipi.

Ipak, domaćini su i dalje bez Džanana Muse, a meč će verovatno propustiti i Kabengele, što je veliki problem za Juricu Golemca koji nikako da ima čitav roster na raspolaganju.

Dubai je dobro otvorio Evroligu, pobedama nad Partizanom i Barselonom u uvodnih par kola, ali pomenute povrede su ga usporile i doživeo je četiri uzastopna poraza, te sada ima skor 3-6.

Što se tiče zdravstvenih problema u redovima Crvene zvezde, pod velikim upitnikom je Džordan Nvora za kojeg se i dalje ne zna da li će zaigrati, ali i bez njega verujemo u razigranu četu Saše Obradovića i očekujemo da upiše sedmu uzastopnu pobedu u Evroligi i tako bar na kratko preuzme prvo mesto na tabeli.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć