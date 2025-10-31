TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

31. 10. 2025. u 11:45

ZA danas vam je naša redakcija predložila tri fiksa.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Čikago buls - Njujork niks 2 (1,55)

3.00 Finiks sans - Juta džez 2 (2,20)
3.00 Portland trejlblejzers - Denver nagets 2 (1,50)

Ukupna kvota: 5,12

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU