LITVANCI SU VEZALI DVA PORAZA: Barsa dočekuje Žalgiris
KOŠARKAŠI Barselone će u šestom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.
Katalonci su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili tri pobede i dva poraza, dok su prošle nedelje u duplom kolu bili polovični.
Nakon trijumfa nad Makabijem, izabranici Đoana Penjaroje su praženi od Dubaija rezultatom 83:78.
Barsa je samopozdanje podigla pobedom nad Unikahom u okviru domaćeg šampionata, rezultat tog meča glasio je 77:83.
Tornike Šengelija i Kevin Panter su kombinovano ubacili 35 poena ekipi iz Malage, doj su Vil Klajburn i Huan Markos dodali po 11.
Sa druge strane, igrači Žalgirisa su vezali tri pobede na startu, a zatim su i pretrpeli dva uzastopna poraza.
Naša procena je da ćemo videti veliki broj poena u ovom duelu.
NAŠ TIP: +169,5 (kvota 1,87)
