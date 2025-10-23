TIP ostali sportovi

LITVANCI SU VEZALI DVA PORAZA: Barsa dočekuje Žalgiris

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 18:28

KOŠARKAŠI Barselone će u šestom kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

Foto: Profimedia

Katalonci su u dosadašnjem delu takmičenja ostvarili tri pobede i dva poraza, dok su prošle nedelje u duplom kolu bili polovični.

Nakon trijumfa nad Makabijem, izabranici Đoana Penjaroje su praženi od Dubaija rezultatom 83:78.

Barsa je samopozdanje podigla pobedom nad Unikahom u okviru domaćeg šampionata, rezultat tog meča glasio je 77:83.

Tornike Šengelija i Kevin Panter su kombinovano ubacili 35 poena ekipi iz Malage, doj su Vil Klajburn i Huan Markos dodali po 11.

Sa druge strane, igrači Žalgirisa su vezali tri pobede na startu, a zatim su i pretrpeli dva uzastopna poraza.

Naša procena je da ćemo videti veliki broj poena u ovom duelu.

NAŠ TIP: +169,5 (kvota 1,87)

