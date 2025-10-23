TIP ostali sportovi

MUČIO SE NA STARTU TURNIRA: Zverev ide ka trećem kolu

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 13:06

ZVEREV i Arnaldi će se sasati u drugom kolu Beča.

МУЧИО СЕ НА СТАРТУ ТУРНИРА: Зверев иде ка трећем колу

FOTO: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Nemački teniser je imao dosta problema u prvom kolu, ali je na kraju uspeo da izađe kao pobednik.

Veliku borbu je vodio sa Džejkobom Finrlijem, meč je rešio tek u taj-brejku odlučujućeg seta.

Sa druge strane, Italijan je do glavnog žreba došao nakon uspešno odrađenih kvalifikacija.

Za sada je u Beču bio bolji od Jespera De Jonga, Tristana Šulkejta i Aleksandra Kovačevića.

NAŠ TIP: Arnaldi - Zverev 2-2 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina

SVI VOLE DOMAĆE: Perutnina Ptuj čuva tradiciju kvaliteta već 120 godina