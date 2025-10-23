MUČIO SE NA STARTU TURNIRA: Zverev ide ka trećem kolu

ZVEREV i Arnaldi će se sasati u drugom kolu Beča.

FOTO: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Nemački teniser je imao dosta problema u prvom kolu, ali je na kraju uspeo da izađe kao pobednik.

Veliku borbu je vodio sa Džejkobom Finrlijem, meč je rešio tek u taj-brejku odlučujućeg seta.

Sa druge strane, Italijan je do glavnog žreba došao nakon uspešno odrađenih kvalifikacija.

Za sada je u Beču bio bolji od Jespera De Jonga, Tristana Šulkejta i Aleksandra Kovačevića.

NAŠ TIP: Arnaldi - Zverev 2-2 (kvota 1,47)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA