MUČIO SE NA STARTU TURNIRA: Zverev ide ka trećem kolu
ZVEREV i Arnaldi će se sasati u drugom kolu Beča.
Nemački teniser je imao dosta problema u prvom kolu, ali je na kraju uspeo da izađe kao pobednik.
Veliku borbu je vodio sa Džejkobom Finrlijem, meč je rešio tek u taj-brejku odlučujućeg seta.
Sa druge strane, Italijan je do glavnog žreba došao nakon uspešno odrađenih kvalifikacija.
Za sada je u Beču bio bolji od Jespera De Jonga, Tristana Šulkejta i Aleksandra Kovačevića.
