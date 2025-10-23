FELIKS JE U FORMI: Kanađanin je najopasniji u dvoranskim uslovima

Ože-Alijasim i Marin Čilić će odmeriti snage u drugom kolu Bazela.

FOTO: Prodimedia

Mladost i snaga je na strani Kanađanina koji u poslednje vreme igra neverovatan tenis i nedavno je osvojio titulu.

Feliks je najopasniji upravo u dvoranskim uslovima, lotpica tada ide brže, te njegovi snažni udarci dolaze do izražaja.

Marinu takođe odgovara da igra u zatvorenom, ali on je daleko od svog najboljeg tenisa.

Verujemo da će kanadski teniser biti uspešniji.

NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Čilić 1-1 (1,58)

