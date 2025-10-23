TIP ostali sportovi

FELIKS JE U FORMI: Kanađanin je najopasniji u dvoranskim uslovima

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 09:46

Ože-Alijasim i Marin Čilić će odmeriti snage u drugom kolu Bazela.

ФЕЛИКС ЈЕ У ФОРМИ: Канађанин је најопаснији у дворанским условима

FOTO: Prodimedia

Mladost i snaga je na strani Kanađanina koji u poslednje vreme igra neverovatan tenis i nedavno je osvojio titulu.

Feliks je najopasniji upravo u dvoranskim uslovima, lotpica tada ide brže, te njegovi snažni udarci dolaze do izražaja.

Marinu takođe odgovara da igra u zatvorenom, ali on je daleko od svog najboljeg tenisa.

Verujemo da će kanadski teniser biti uspešniji. 

NAŠ TIP: Ože-Alijasim - Čilić 1-1 (1,58)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM