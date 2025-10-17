TIP ostali sportovi

STOKHOLM: Korda ruši Ruda, Šapovalov u problemu...

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 15:53

DANAS se u Stokholmu igraju četvrtfinalni mečevi, a mi vam predlažemo sledeći tiket.

Tanjug/ap

ATP Stokholm

18.30 Korda - Rud 1 (2,25)

20.00 Imer - Šapovalov +21,5 (1,88)

Kvota: 4,23

