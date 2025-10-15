TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

15. 10. 2025. u 08:03

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Sreda

13.30 De Jong - Fučovič 1 (kvota 2,30)

18.00 Čilić - Rud +22,5 (1,80)

Kvota: 4,14

