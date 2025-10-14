TIP ostali sportovi

MORA BOLJE: Sjajni bek protiv Zvezde nije bio na nivou

В.М.

14. 10. 2025. u 14:00

NAKON razočaravajućeg izdanja protiv "crveno-belih", očekujemo da Boldvin odigra znatno bolje protiv Dubaija (19.45) u četvrtom kolu Evrolige.

МОРА БОЉЕ: Сјајни бек против Звезде није био на нивоу

Foto: Profimedia

Vejd Boldvin je projektovan kao lider ove ekipe Fenerbahčea koja je preko leta ostala bez nekoliko veoma bitih igrača i očekivano je da uz Hortona Takera bude glavni poenter ekipe.

Eksplodirao je protiv Žalgirisa kada je ubacio 36 poena, ali protiv Pariza i Crvene zvezde nije bio na nivou i može se reći da je veoma nekonstantan na startu sezone.

Ono što je posebno nekarakteristično za njega je to što slabo izvodi slobodna bacanja, mizernih 9/20 do sada, a posebno je loš sa linije penala bio protiv Crvene zvezde (2/7).

Večeras očekujemo da bude dosta bolji, igra po principu toplo-hladno i na red je došla dobra partija, a pogotovo je povoljno što je rival Feneru ekipa Dubaija koja kuburi sa povredama i defanzivno izgleda veoma loše.

NAŠ TIP: Vejd Boldvin +14,5 (kvota 1,97)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen