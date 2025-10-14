MORA BOLJE: Sjajni bek protiv Zvezde nije bio na nivou
NAKON razočaravajućeg izdanja protiv "crveno-belih", očekujemo da Boldvin odigra znatno bolje protiv Dubaija (19.45) u četvrtom kolu Evrolige.
Vejd Boldvin je projektovan kao lider ove ekipe Fenerbahčea koja je preko leta ostala bez nekoliko veoma bitih igrača i očekivano je da uz Hortona Takera bude glavni poenter ekipe.
Eksplodirao je protiv Žalgirisa kada je ubacio 36 poena, ali protiv Pariza i Crvene zvezde nije bio na nivou i može se reći da je veoma nekonstantan na startu sezone.
Ono što je posebno nekarakteristično za njega je to što slabo izvodi slobodna bacanja, mizernih 9/20 do sada, a posebno je loš sa linije penala bio protiv Crvene zvezde (2/7).
Večeras očekujemo da bude dosta bolji, igra po principu toplo-hladno i na red je došla dobra partija, a pogotovo je povoljno što je rival Feneru ekipa Dubaija koja kuburi sa povredama i defanzivno izgleda veoma loše.
NAŠ TIP: Vejd Boldvin +14,5 (kvota 1,97)
