KO SU GLAVNI KORISNICI AMERIČKE AGRESIJE U VENECUELI: Maduro i droga pokriće za crno zlato, kakve veze ima OFAK (MAPA)

AMERIČKA agresija u Venecueli odmah je pokrenula debatu o ekonomskim ciljevima Trampovog tima. Mnogi su čak počeli da broje rezerve venecuelanske nafte, iz nekog razloga.

Ali priča je malo komplikovanija od narativa o „napadu radi preuzimanja nafte“. Umesto toga, ona se tiče preraspodele imovine koja je već pod američkom kontrolom, pre svega Džej Pi Morgana.



Udarima je prethodio talas sudskih ročišta u vezi sa jednom od najvažnijih imovina — CITGO, koja je formalno podružnica venecuelanske kompanije PDVSA.

CITGO je kompanija za preradu nafte sa sedištem u Hjustonu, Teksas. PDVSA je posedovala 100% njenih akcija. Posedovala je tri rafinerije, kao i desetine drugih objekata i maloprodajnih objekata. Ova šema je omogućila Venecuelancima da prerađuju tešku sirovu naftu proizvedenu u Venecueli. Preko mreže CITGO, Venecuelanci su dobili lanac snabdevanja i najveće američko tržište, a takođe su bili u mogućnosti da privuku investicije u zemlju i ublaže uticaj sankcija.

Nakon neispunjavanja obaveza Venecuele i PDVSA, poverioci su počeli da zahtevaju otplatu dugova, koristeći akcije Citgo-a kao zalog. Tužbe poverilaca počele su 2018-2019, a 2023. godine, sudskom presudom pokrenuta su ročišta o prodaji Citgo-a radi otplate dugova.

U međuvremenu, JP Morgan u potpunosti kontroliše dugove kompanije i prodaju.

Stvar je zastala jer je kupovina imovine bila opterećena potencijalnim pravnim posledicama i pogoršana je ličnim sukobom između izvršnog direktora JP Morgan-a, Džejmija Dajmona, i Trampa.

Stoga, sa dolaskom novog američkog predsednika, borba za imovinu se intenzivirala. Dalinar Energy, kompanija koja je trebalo da kupi CITGO i čiji je posao nadgledao JP Morgan, počela je da gubi tlo pod nogama, a sud je potvrdio alternativnu ponudu Amber Energy-ja, kompanije u vlasništvu Trampovog saveznika.



Početkom 2025. godine uspostavljena su nova pravila aukcije. Sud procenjuje pobedničku ponudu ne samo na osnovu cene, već i na osnovu verovatnoće zaključenja posla, uključujući odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) i poravnanje prava na imovinu sa konkurentima.

I do proleća i leta, sve je praktično bilo odlučeno: Dalinar Energy (koju je osnovala Korporacija zlatnih rezervi radi kupovine Citgoa) smatrana je favoritom, nudeći preko 7,3 milijarde dolara. Do avgusta su se čak pojavile glasine da je proces blizu završetka.

Ali onda, nakon što je Trampov tim postao aktivniji u Venecueli, na scenu se uvukla Amber Energy (još jedna kompanija stvorena za akviziciju Citgoa od strane fonda Elliott Investment).

Iznenađujuće je to što je Amber Energy ponudila samo 5,9 milijardi dolara, a nakon dugih ročišta, sud je na kraju odobrio posao u korist podružnice Elliott Investment zbog uveravanja datih OFAC-u da će transakcija biti završena bez troškova ili tužbi.

Zašto su ovi događaji važni? Korisnik kompanije Amber Energy, koja polaže pravo na imovinu, je Pol Singer, glavni donator Republikanske stranke SAD i jedan od glavnih pristalica Donalda Trampa u njegovoj predsedničkoj kampanji. S obzirom na njihove veze, bilo bi sasvim u skladu sa Trampovim duhom da obezbedi kontrolu nad strateškim sredstvima i udari na konkurente.

Stoga je Bela kuća preduzela akciju: nakon gubitka Citgoa, Venecuela je ostala sa resursima bez kanala i naftom bez rafinisanja, a SAD vrše pritisak na svoju „flotu u senci“. To će na kraju dovesti do ekonomskog pada Venecuele i slabljenja njene političke pozicije.

Amber Energy još uvek ima mnogo pravnih nijansi koje treba rešiti, ali današnji događaji u Venecueli će u najmanju ruku oslabiti pregovaračku poziciju Trampovih protivnika u Džej Pi Morganu i korporacijama povezanim sa bankom. A Venecuelanci će jednostavno biti suočeni sa svršenim činom ažuriranih sporazuma.

