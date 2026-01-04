Tip fudbal

JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

04. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Na jučerašnjem subotnjem tiketu pogodili smo dva predložena para, dok je treći meč otkazan. Stoga je i dobitak umanjen za tu kvotu, ali dpobitku se u zube ne gleda.

Jučerašnji tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

12.30 Lacio - Napoli 0-2 (1,51)
16.00 Totenhem - Sanderlaend NG (1,76)
16.00 Portsmut - Ipsvič 2 (1,66)

Ukupna kvota: 4,41

