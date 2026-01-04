TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Тип редакција

04. 01. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

AUSTRALIJA A LIGA

9.35 Adelejd junajted - Sentral koust mariners UG 0-2 (sa 2,62 na 2,37)

ŠPANIJA NIŽE LIGE

12.00 Real Madrid Kastilja - Arenteiro 1  (sa 1,70 na 1,57)

12.00 Kasereno - Selta fortuna UG 0-2 (sa 2,35 na 2,15)

12.00 Navalkarnero - Korija 1 (sa 2,10 na 2,00)

PREMIJER LIGA

18.30 Mančester siti - Čelsi 1 (sa 1,80 na 1,63)

