OBOJICA VOLE DVORANSKE USLOVE: Srbin je svestan snage svojih udaraca!

BRENDON Nakašima i Hamad Međedović će se sastati u prvom kolu turnira u Almatiju.

Foto: Profimedia

Amerikanac je vezao dva poraza, ali cilj mu je da ne napravi niz, te će biti silno motivisan.

Nakašima voli da igra na tvrdoj podlozi, ima ravne i jake udarce koji naročito dolaze do izražaja u zatvorenom.

Hamad je takođe uvek motivisan u dvoranskim uslovima, svesta ne svog servisa i snage ostalih udaraca.

Verujemo da će Nakašima, ipak, ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,75)

