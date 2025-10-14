OBOJICA VOLE DVORANSKE USLOVE: Srbin je svestan snage svojih udaraca!
BRENDON Nakašima i Hamad Međedović će se sastati u prvom kolu turnira u Almatiju.
Amerikanac je vezao dva poraza, ali cilj mu je da ne napravi niz, te će biti silno motivisan.
Nakašima voli da igra na tvrdoj podlozi, ima ravne i jake udarce koji naročito dolaze do izražaja u zatvorenom.
Hamad je takođe uvek motivisan u dvoranskim uslovima, svesta ne svog servisa i snage ostalih udaraca.
Verujemo da će Nakašima, ipak, ostvariti trijumf.
NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,75)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
BUGARIMA SE NE PIŠE DOBRO: Mnogi im predviđaju pravu katastrofu u Valjadolidu
14. 10. 2025. u 12:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
14. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)