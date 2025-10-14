TIP ostali sportovi

OBOJICA VOLE DVORANSKE USLOVE: Srbin je svestan snage svojih udaraca!

Marko Milosavljević

14. 10. 2025. u 11:06

BRENDON Nakašima i Hamad Međedović će se sastati u prvom kolu turnira u Almatiju.

ОБОЈИЦА ВОЛЕ ДВОРАНСКЕ УСЛОВЕ: Србин је свестан снаге својих удараца!

Foto: Profimedia

Amerikanac je vezao dva poraza, ali cilj mu je da ne napravi niz, te će biti silno motivisan.

Nakašima voli da igra na tvrdoj podlozi, ima ravne i jake udarce koji naročito dolaze do izražaja u zatvorenom.

Hamad je takođe uvek motivisan u dvoranskim uslovima, svesta ne svog servisa i snage ostalih udaraca.

Verujemo da će Nakašima, ipak, ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: Nakašima - Međedović 1 (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!