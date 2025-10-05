ZA LJUBITELJE NFL-A: Detroit nastavlja da melje, Koltsi čuvaju domaći teren...
REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz petog kola najpopularnijeg američkog sporta.
19.00 Indijanapolis kolts - Las Vegas rejders hendikep poena 1 (-5,5) (kvota 1,67)
Koltsi igraju odlično na početku sezone, pogotovo su dobri kod kuće i napad predvođen Džounsom i Tejlorom bi trebao da postigne dovoljan broj poena da pokrije hendikep protiv Rejdersa koji su prošle nedelje protiv Bersa pokazali da imaju velikih problema.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
22.05 Arizona kardinals - Tenesi tajtans ukupno poena +39,5 (kvota 1,72)
Zadata granica je poprilično niska, odbrane ovih timova imaju slab blic, ne napadaju dovoljno kvoterbeka, beleže malo sekova i Kajler Mari sa jedne, odnosno Kem Vord sa druge strane će to znati da iskoriste.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
22.05 Sijetl sihoks - Tampa Bej bakanirs -25,5 poena prvo poluvreme (kvota 1,50)
Jednostavno granica je previsoka, čak tri tačdauna uz fild gol i svaki pogođeni ekstra poena nisu dovoljna da je prebace. Odbrana Sijetla je među najboljima u ligi, a takođe i Tampa ima dobur defanzivu i zbog toga predlažemo minus u prvom poluvremenu.
22.25 Sinsinati bengals - Detroit lajons hendikep 2 (8,5) (kvota 1,75)
Detroit igra fantastično nakon uvodnog poraza od Grin Beja, postiže ogroman broj pobeda, vezao je tri ubedljive pobede, napad i odbrana igraju odlično i očekujemo da tako nastave protiv Sinsinatija koji izgleda veoma loše bez povređenog Džoa Buroa, jednog od najboljih kvoterbekova lige kojeg Džejk Brauning jednostavno ne može odmeniti sa ovako lošem ofanzivnom linijom zbog koje ni igra trčanjem nije moguća.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
05. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)