OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

01. 10. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Sreda

12.00 Lajović - Mikrut 1-1 (2,05)

18.30 Cedevita Olimpija - Manresa 1 (2,00)

Kvota: 4,10

