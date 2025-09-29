BITKA ZA GLAVNI ŽREB: Čileanac je postavljen za prvog nosioca u kvalifikacijama

TABILO i Majo će se sastati u poslednjem kolu kvalifikacija za Šangaj.

FOTO: Tanjug/AP

Čileanac igra sjajan tenis u poslede vreme i prava bi šteta bila da se ne plasira u glavni žreb.

U kvalifikacijama je postavljen za prvog nosioca, već je jednu pobedu ostvario i potrebna mu je još jedna.

Tabilo je levoruki igrač koji može biti izuzetno nezgodan kada uđe u svoj ritam.

Verujemo da će srušiti Francuza.

NAŠ TIP: Tabilo - Majo 1 (kvota 1,43)

