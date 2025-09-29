DERBI ČETVRTFINALA: Medvedev i Zverev se sastaju na betonu posle skoro dve godine
NAJZANIMLjIVIJI okršaj imaćemo na kraju dana.
Medvedev i Zverev su se poslednji put sastali pre nekoliko meseci na turniru u Haleu i tada je Rus slavio nakon tri odigrana seta.
Obračun na betonu imali su prošle godine u Australiji i tada je Danil ponovo bio bolji, upisao je trijumf nakon pet odigranih setova.
Ruski teniser je pao na ATP listi i daleko je od svoje najbolje forme, ali za sada u Pekingu igra dobro.
Zverev se dosta mučio protiv Korentana Mutea, a na terenu je morao da provede 2 sata i 39 minuta.
Bivši svetski broj 1 je svežiji i verujemo da će to iskoristiti.
NAŠ TIP: Medvedev - Zverev 1 (kvota 1,73)
