DERBI ČETVRTFINALA: Medvedev i Zverev se sastaju na betonu posle skoro dve godine

NAJZANIMLjIVIJI okršaj imaćemo na kraju dana.

FOTO: Tanjug/AP

Medvedev i Zverev su se poslednji put sastali pre nekoliko meseci na turniru u Haleu i tada je Rus slavio nakon tri odigrana seta.

Obračun na betonu imali su prošle godine u Australiji i tada je Danil ponovo bio bolji, upisao je trijumf nakon pet odigranih setova.

Ruski teniser je pao na ATP listi i daleko je od svoje najbolje forme, ali za sada u Pekingu igra dobro.

Zverev se dosta mučio protiv Korentana Mutea, a na terenu je morao da provede 2 sata i 39 minuta.

Bivši svetski broj 1 je svežiji i verujemo da će to iskoristiti.

NAŠ TIP: Medvedev - Zverev 1 (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA