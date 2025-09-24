BITKA ZA TREĆE KOLO: Estonac na teškom zadatku
MARK Lajal i Kris Rodeš će se sastati u drugom kolu Orleana.
Estona je postaavljen za devetog nosioca na čelindžeru u Francuskoj, a u prvom kolu je ostvario rutinski trijumf.
Prošle nedelje gledali smo ga u Sen Tropeu gde je odigrao sasvim dobro, stigao je do polufinala.
Sa druge strane, momak iz Luksemburga je pre tri meseca zaigrao u glavnom žrebu Vimbldona.
Očekujemo veliki broj gemova u ovom meču.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,60)
